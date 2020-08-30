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В России впервые стартовал фестиваль "Россия-Греция. Вместе сквозь века"

16:46
  • воскресенье
  • 30 августа 2020

Это праздник христианской культуры

В Конаково (Тверская область) стартовал международный благотворительный фестиваль "Россия-Греция. Вместе сквозь века". Это ежегодный праздник христианской культуры. В нашей стране он проводится впервые.

Запланировано множество выставок и мастер-классов. Участникам фестиваля расскажут о культурном, историческом и духовном наследии двух стран. Национальные греческие блюда можно попробовать на гастрономической ярмарке.

Кроме того, гости праздника увидели вертолетное и световое шоу, а также большой гала-концерт. На сцену вышли как российские, так и греческие исполнители. Выступил, в том числе, ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной. Также на фестивале пройдет "Марафон добрых дел".

Ожидается, что подарки и сертификаты вручат первоклассникам из многодетных и малоимущих семей, а также сиротам и детям с ограниченными возможностями.

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Фестиваль "Россия-Греция. Вместе сквозь века"
Фестиваль "Россия-Греция. Вместе сквозь века"
Фестиваль "Россия-Греция. Вместе сквозь века"
Фестиваль "Россия-Греция. Вместе сквозь века"
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