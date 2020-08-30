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У берегов Крыма пронесся мощный торнадо (видео)

19:04
  • воскресенье
  • 30 августа 2020

За природным явлением с берега наблюдали отдыхающие

У побережья Крыма недалеко от Евпатории образовалось торнадо. Отдыхающие наблюдали, как из грозовой тучи к морю спустился смерч.

Он медленно двигался по поверхности воды, но до берега не дошел и никакого ущерба не причинил. Подобные вихри могут возникать при сильном прогреве воздуха и перепадах давления. На черноморском и азовском побережьях торнадо часто образуются на удалении от берега. На суше такие явления происходят гораздо реже. Так, в Крыму, на самом полуострове смерч последний раз видели в 2003-м году в районе Джанкоя. Тогда он нанес немалый ущерб.

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