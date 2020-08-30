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10 тысяч долларов за автограф: Трамп учит американцев зарабатывать

17:46
  • воскресенье
  • 30 августа 2020

Ценные советы от американского президента

Президент США Дональд Трамп оценил свой автограф в 10 тысяч долларов.

Во время посещения штата Луизиана, пострадавшего от разрушительного урагана "Лаура", президент пообщался с сотрудниками местных спасательных служб. В конце встречи, раздавая автографы всем желающим, Трамп предложил счастливчикам в этот же вечер продать листок бумаги с его подписью на одном из интернет-аукционов. По его словам, покупатели за такой лот готовы отдать крупную сумму.

Правда, как показывает практика, автографы нынешнего президента продаются по гораздо более низкой цене. Так в марте прошлого года Библию, на которой расписался Дональд Трамп, продали всего за 325 долларов вместо стартовых 525.

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