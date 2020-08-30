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Украине предрекли катастрофу страшнее аварии в Чернобыле

18:16
  • воскресенье
  • 30 августа 2020

Стране грозит экологическое бедствие

Ситуация с шахтными водами в Донбассе может стать для Украины ещё большей экологической катастрофой, чем авария на Чернобыльской АЭС.

Такое мнение выразил первый премьер-министр независимой Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин.

"Времени на размышление нет. Многие шахты на Донбассе затоплены и брошены на произвол судьбы. Более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены", - заявил он в интервью изданию "Страна.ua".

Фокин объяснил, что если сейчас не заняться этой проблемой и не организовать работы по очистке, то вода заполнит все местные реки и озера, войдет в Азовское и Черное моря.

"Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем чернобыльская авария", — заключил политик.

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