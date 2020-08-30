Протестующих в Белоруссии разогнал дождь

К митингующим вышел помощник Лукашенко

Помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко вышел к протестующим в Минске.

Об этом сообщает агентство ТАСС. Николай Латышенок заявил, что верит в честность прошедших 9 августа выборов и попросил решать назревшие вопросы мирным путем.

"Неоднократно было сказано, давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую Конституцию", - подчеркнул он.

30 августа, в день рождения президента Александра Лукашенко, в Минске стартовала очередная несанкционированная акция протеста. На данный момент задержаны 125 человек.

Сначала толпа митингующих направилась в сторону резиденции президента Белоруссии. Ко Дворцу независимости была стянута спецтехника, в том числе пять БТР. Сама резиденция взята под усиленную охрану.

По данным на 18: 15 (мск), в Белоруссии пошел дождь, протестующие начали постепенно расходиться. Омоновцы начинают покидать оцепление, передает РИА Новости.

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