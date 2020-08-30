Лукашенко опять заметили с автоматом и в бронежилете у Дворца независимости

Пресс-служба заинтриговала

СМИ гадают над местонахождением президента Белоруссии Александра Лукашенко во время протестных акций в Минске.

В ответ пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт прислала РИА Новости фотографию Лукашенко с автоматом и в бронежилете у своей резиденции.

Лукашенко засняли у резиденции с автоматом в рукахhttps://t.co/qGVYj5r2lR pic.twitter.com/IGBh2osI75 — РИА Новости (@rianru) August 30, 2020

В то же время белорусские СМИ обратили внимание на то, что фотография сделана в ясную погоду, а в Минске сейчас пасмурно и идет дождь. Ряд telegram-каналов написали, что в момент протестов Лукашенко находился внутри своей резиденции.

30 августа, в день рождения президента Александра Лукашенко, в Минске стартовала очередная несанкционированная акция протеста. На данный момент задержаны 125 человек. Ко Дворцу независимости была стянута спецтехника, в том числе пять БТР. По данным СМИ, митингующие начали расходиться из-за непогоды.

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