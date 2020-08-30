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Пожарный поезд выехал на тушение склада в Новосибирске (видео)

19:30
  • воскресенье
  • 30 августа 2020

Огнем охвачена тысяча квадратных метров

В Новосибирске загорелся склад с лакокрасочной продукцией и пластиковыми изделиями.

ЧП произошло на улице Механизаторов, 72. На данный момент площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров.

Пожару присвоен третий (повышенный) ранг сложности. В тушении принимают участие 62 человека и 20 единиц техники. К месту возгорания следует пожарный поезд, передает ТАСС со ссылкой на МЧС по региону.

Причина произошедшего пока неизвестна. Данных о пострадавших нет.

Источник "Интерфакса" сообщает, что по этому адресу расположены 12 организаций, в том числе склад шин, компания по производству пластиковых окон, строительные и производственные организации.

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