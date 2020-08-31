В Хабаровском крае затопило сотни дачных участков

Сотрудники МЧС патрулируют районы

Десятки приусадебных и более 250 дачных участков подтоплены под Хабаровском из-за повышения уровня воды в реке Амур. Паводковая ситуация на островной части осложнилась после сильных дождей, которые ожидаются и на этой неделе, передает "ТВ Центр".

Обстановку круглосуточно отслеживают спасатели. При необходимости задействуют насосные станции для откачивания воды. Сотрудники МЧС также патрулируют районы и предлагают свою помощь жителям, многие из которых уже собрали большую часть урожая и покидают подтопленные участки.

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