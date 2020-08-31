После освобождения провинции от террористов наша военная полиция выступает гарантом безопасности в регионе

В сирийской провинции Эль-Кунейтра российская военная полиция проверила наблюдательные посты на Голанских высотах – спорной территории, на которую претендуют Израиль и Арабская Республика. До войны в Сирии контроль за режимом прекращения огня в этом районе обеспечивали миротворцы ООН. Но с началом боевых действий они покинули Голаны.

Подробнее – в репортаже Алексея Платонова

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