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Российская военная полиция проверила наблюдательные посты на Голанских высотах

08:48
  • понедельник
  • 31 августа 2020

После освобождения провинции от террористов наша военная полиция выступает гарантом безопасности в регионе

В сирийской провинции Эль-Кунейтра российская военная полиция проверила наблюдательные посты на Голанских высотах – спорной территории, на которую претендуют Израиль и Арабская Республика. До войны в Сирии контроль за режимом прекращения огня в этом районе обеспечивали миротворцы ООН. Но с началом боевых действий они покинули Голаны.

Подробнее – в репортаже Алексея Платонова

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