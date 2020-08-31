Воздушный змей унес в небо 3-летнюю девочку (видео)

Это произошло на фестивале на Тайване

На фестивале "Город ветров" на Тайване воздушный змей унёс в небо трёхлетнюю девочку. Родители не заметили, как малышка запуталась в тросах, пишет kp.ru.

Сильный порыв ветра неожиданно поднял конструкцию в воздух. И ребёнок оказался на 10-метровой высоте. На помощь девочке бросились находящиеся рядом посетители фестиваля. Они смогли ухватить трос и спасти ребенка.

Девочку сразу же доставили в больницу. Серьёзных травм она не получила, отделалась ссадинами.

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