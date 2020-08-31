ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Воздушный змей унес в небо 3-летнюю девочку (видео)

09:26
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Это произошло на фестивале на Тайване

На фестивале "Город ветров" на Тайване воздушный змей унёс в небо трёхлетнюю девочку. Родители не заметили, как малышка запуталась в тросах, пишет kp.ru.

Сильный порыв ветра неожиданно поднял конструкцию в воздух. И ребёнок оказался на 10-метровой высоте. На помощь девочке бросились находящиеся рядом посетители фестиваля. Они смогли ухватить трос и спасти ребенка.

Девочку сразу же доставили в больницу. Серьёзных травм она не получила, отделалась ссадинами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Воздушный змей
Воздушный змей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.