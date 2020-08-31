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Компания Илона Маска запустила ракету с искусственным спутником

08:23
  • понедельник
  • 31 августа 2020

В SpaceX показали прямую трансляцию запуска

Во Флориде с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9, принадлежащая компании SpaceX. Пуск произошел в 19:18 по местному времени (02:18 по мск.), на ракете разместили аргентинский спутник зондирования Земли SAOCOM 1B.
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Перед стартом в компании заявили, что для запуска используется многоразовая первая ступень Falcon 9, этот запуск стал для нее четвертым. В SpaceX подчеркивают, что намерены сохранить ее и для последующих полетов.

Аргентинский спутник SAOCOM 1B стал вторым из серии спутников, призванных следить за погодой, заниматься измерениями влажности почвы и собирать необходимые сведения о сельскохозяйственном и лесном секторе Аргентины. Трехтонный аппарат будет выведен на орбиту Земли на высоте в 620 километров.

Также в SpaceX сообщили, что за этот полет на орбиту будут выведены еще два коммерческих спутника GNOMES 1 и Tyvak 0172, передает РИА Новости.

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