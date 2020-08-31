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Новую мутацию COVID-19 обнаружили в Индонезии

08:28
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Этот вирус передается быстрее обычного

В Индонезии обнаружили мутацию коронавирусной инфекции, которую назвали "Мутация D614G". 
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Как пишут "Известия", мутировавший штамм нашли у 40% инфицированных в Индонезии. 

Специалисты Института молекулярной биологии им. Эйкмана в Джакарте считают, что "Мутация D614G" быстрее передается от человека к человеку, чем обычный COVID-19, однако заболевание переносится легче. 

По мнению экспертов, такой же измененный штамм коронавируса зафиксировали в Малайзии и Сингапуре, передает The Star

Ученые намерены провести дополнительные исследования, чтобы получить больше информации о "Мутации D614G". 

20 августа во Всемирной организации здравоохранения сказали, что в мире пока не обнаружили мутаций коронавируса, которые бы указывали на ослабление COVID-19. 

По последним данным, свыше 25 миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом, более 850 тысяч скончались.

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