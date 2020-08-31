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Москвичей в последний день августа ждет жара

08:22
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Осадков не будет

Жителей столицы ждет жаркий день. В последний день лета солнце нагреет Москву до 30 градусов, а по области температура будет еще выше.
Россиян ждет аномальная жара в конце лета

"Мы сегодня обещаем жителям столицы переменную облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - 28-30 градусов тепла, по области - от 26 до 31 градуса", - рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Атмосферное давление немного понизится - до 742 миллиметров ртутного столба. Порывистый ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду, передает РИА Новости.

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