Президент Черногории отказался признать победу оппозиции

По предварительным данным, его партия проиграла на парламентских выборах

В Черногории подводят предварительные итоги парламентских выборов. После обработки более 90 процентов бюллетеней лидирует объединённая оппозиция. Это данные главной избирательной комиссии.

Демократическая партия действующего президента Мило Джукановича может получить не многим более одной трети мест в скупщине. При этом лидер Черногории отказывается признавать поражение и призывает дождаться окончательных результатов. Они будут известны через несколько дней, передает "ТВ Центр".

А оппозиция уже празднует победу. Лидер партии "за будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил о необходимости создания экспертного правительства и рассчитывает на отставку действующего главы государства.

За время правления президента Джукановича, который возглавил страну после распада Югославии, его партия до этого момента ни разу не проигрывала на выборах.



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