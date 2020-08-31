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Полиция начала проверку после избиения Егора Жукова в Москве

08:37
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Блогер госпитализирован

Полицейские в Москве начали проверку по факту избиения блогера Егора Жукова, ранее осужденного за призывы к экстремизму. Молодой человек был избит двумя неизвестными на западе столицы возле своего дома.

По словам очевидцев, на молодого человека напали двое на самокатах. Затем в соцсетях "Команды Жукова" появились снимки, на которых видны последствия нападения на блогера – у него окровавлено лицо и заметен синяк. В последствии у Жукова врачи диагностировали травму головы, молодого человека госпитализировали.

Полицейские намерены изучить записи с камер видеонаблюдения, расположенных возле места происшествия. "Тридцатого августа 2020 года в ОМВД России по Можайскому району города Москвы с заявлением о причинении телесных повреждений обратился молодой человек. Заявитель сообщил, что двое неизвестных избили его и скрылись. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ (побои)", - сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Егора Жукова арестовали в августе прошлого года по обвинению в участии в беспорядках в Москве 27 июля 2019 года. Позднее следствие сняло это обвинение и предъявило новое - в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на YouTube. В декабре суд приговорил Жукова к трем годам условно.

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