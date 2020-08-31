Кровля обрушилась на горящем заводе в центре Екатеринбурга

Эвакуированы более 250 человек

Пожар в центре Екатеринбурга – на горящем хлебозаводе обрушилась кровля. Более 250 работников предприятия эвакуировали еще до прибытия пожарных, сообщили в МЧС.

"Предварительная площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение кровли на площади 100 квадратных метров", - приводит сообщение пресс-службы МЧС ТАСС.

По данным спасателей, информации о пострадавших пока не поступало. Пожар тушат 83 человека и 18 единиц техники, с помощью специнструмента пожарные вскрывают конструкции кровли. Кроме того, в здании работают три звена газодымозащитной службы.

Горящее здание принадлежит хлебокомбинату "Смак". Это старейший хлебопекарный завод в Свердловской области. Он начала работать в 1927 году и по сей день является крупнейшим хлебобулочным производством на Урале.

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