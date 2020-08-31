Абэ намерен позвонить Путину

Японский премьер хочет лично уведомить президента о своей запланированной отставке

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает японское агентство Киодо.

Отмечается, что решение пообщаться с российским лидером по телефону обусловлено решением Абэ в скором времени покинуть пост главы правительства Японии.

Абэ уже созвонился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и уведомил его о своем решении. Японский премьер намерен лично объяснить свою позицию лидерам других государств. "Прорабатывается возможность телефонного разговора в течение дня 31 августа и с президентом России Владимиром Путиным", - сказано в сообщении.

На прошлой неделе премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил о решении в скором времени оставить занимаемую должность из-за проблем со здоровьем. Он отметил, что не хотел бы, чтобы болезнь влияла на принимаемые им решения. У Абэ диагностирован язвенный колит.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"