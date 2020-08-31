Жертвами ДТП с американским броневиком в Южной Корее стали 4 человека

О причинах аварии не сообщается

В Южной Корее бронетранспортёр американских войск столкнулся с внедорожником. Водитель и трое пассажиров автомобиля скончались в больнице. Военнослужащий США получил лёгкие травмы, передает "ТВ Центр".

Внедорожник превратился в груду искореженного металла. У БТРа повреждены только гусеницы с одной стороны.

Столкновение произошло накануне вечером на дороге в городе Пхочхон. В полиции заявили, что бронетранспортёр возвращался на американскую базу после совместных учений. Кто стал виновником аварии, пока не сообщается.

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