Мэр итальянского острова пригрозил забастовкой из-за мигрантов

Жители Лампедузы давно устраивают протесты

Устроить всеобщую забастовку и закрыть остров Лампедуза для мигрантов пригрозил мэр. Эта итальянская территория переполнена нелегалами, сообщает "ТВ Центр".

Ситуация осложнилась в минувшие выходные. Около 500 человек успешно добрались до побережья, и еще столько же пришлось спасать с рыболовецкого судна, которое потерпело крушение. При этом центр временного приёма беженцев рассчитан на несколько сотен мест, а в нем уже находятся полторы тысячи мигрантов.

Жители Лампедузы давно устраивают протесты. За год приток нелегалов из стран Африки увеличился более чем в два раза. Страдают от наплыва мигрантов и другие регионы Италии. Накануне у берегов города Кротоне взорвалась лодка. Четыре человека погибли, двое пропали без вести.

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