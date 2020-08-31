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Морские пехотинцы Тихоокеанского флота высадились на Чукотке

10:42
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Там прошли учения

Морская пехота впервые провела высадку десанта на Чукотке и сразу вступила в бой с условным противником. В рамках учений "Океанский щит-2020" военнослужащие действовали совместно с кораблями и авиацией Тихоокеанского флота.

Перед атакой из акватории Анадырского залива отряд кораблей нанес артиллерийский удар для подавления укреплённых огневых точек неприятеля. А истребители МиГ-31 и противолодочные самолеты Ил-38 совершили воздушный налет на вражеские позиции. Это позволило трём большим десантным кораблям  безопасно подойти к месту высадки - на необорудованное побережье в районе бухты Провидения.

В ученьях приняли участие 700 морских пехотинцев, 70 единиц техники, группа кораблей и авиация.

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