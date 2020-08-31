Чем закончилась история девочки, прожившей пять лет в больнице

Родители не хотели забирать ребенка из клиники

В конце прошлого года россияне узнали историю пятилетней девочки, всю свою жизнь прожившей в столичной клинике. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, как сейчас складывается жизнь ребенка.

Омбудсмен заверила, что девочке комфортно в новой семье, малышка счастлива, передает РИА Новости.

"Все хорошо, девочка счастлива, она нашла свою семью. Эта история закрыта", - сказала Ярославская.

В декабре 2019 года в СМИ рассказали историю пятилетней девочки, которая всю жизнь провела в больницу, поскольку мать считала ребенка неизлечимо больным. В январе прошлого года сотрудники клиники впервые заявили о ситуации в органы опеки, а в марте девочку выписали, но родители отказались забирать ее домой. В феврале текущего года Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки и обязал их ежемесячно выплачивать ей алименты в размере ¼ дохода. В апреле ребенку нашли другую семью.

Подробнее о прожившей пять лет в роддоме девочке - в репортаже "ТВ Центра".

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