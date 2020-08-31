Наталья Сергунина: в Москве создан кластер спортивной индустрии

Он разместился на базе Московского инновационного кластера

Межотраслевой кластер спортивной индустрии SportTech создан на базе Московского инновационного кластера. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

К кластеру уже присоединились 37 организаций, в том числе Межотраслевой инжиниринговый центр МГТУ имени Баумана, предприятия космической отрасли, научные институты и медцентры.

В мэрии надеются, что кластер SportTech станет одним из ведущих площадок для ресурсоемких и масштабных проектов в спортивной отрасли.

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