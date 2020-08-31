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Наталья Сергунина: в Москве создан кластер спортивной индустрии

10:40
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Он разместился на базе Московского инновационного кластера

Межотраслевой кластер спортивной индустрии SportTech создан на базе Московского инновационного кластера. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

К кластеру уже присоединились 37 организаций, в том числе Межотраслевой инжиниринговый центр МГТУ имени Баумана, предприятия космической отрасли, научные институты и медцентры.

В мэрии надеются, что кластер SportTech станет одним из ведущих площадок для ресурсоемких и масштабных проектов в спортивной отрасли.

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