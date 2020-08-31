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Гагарина отбила у Исхакова желание снова жениться

09:21
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Экс-супруг певицы горюет из-за развода

Фотограф Дмитрий Исхаков тяжело переносит развод с певицей Полиной Гагариной. Он признался, что разочаровался в институте брака. 
Исхаков пошутил об отсутствии брачного контракта с Гагариной

"Я никогда не верил в брак. Потом полюбил и поверил. Дурак?! Может быть. Жалею ли я о чем-то?! Нет! Благодарен ли я?! Конечно. Много за что. Захочу ли я когда-то снова жениться?! Сильно в этом сомневаюсь", - написал Исхаков в Instagram. 

Фотограф знает мало пар, которые долго жили или по-прежнему живут вместе. При этом он подозревает, что в этом случае речь идет не о любви, а о привычке и инерции.  

Дмитрий Исхаков подчеркнул, что по-прежнему любит свою семью. Нет ничего важнее родных, заявил он. 

Подписчики поспешили приободрить Исхакова. Некоторые интернет-пользовательницы написали, что они счастливы в браке больше 30 лет. 

- А мне искренне жаль, всегда считала вас красивой и счастливой парой, - пишут в комментариях. 

- У вас чувства были глубокие и искренние, а вот Полина - как бабочка... все еще порхает и не осознает произошедшее.

- Видно сквозь посты - вы очень чувственный, эмоционально тонкий человек, все будет хорошо. У Полины глаза грустные, даже если она и улыбается в этот момент. 

- Брак будет долго и счастливо, если работают оба над этим. 

- Это горькое разочарование. Особенно когда дети. Лучше пока не думать о следующих отношениях, надо с этими до конца разобраться и прожить. 

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году. Через три года у них родилась дочь Мия. У артистки есть 13-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым. 

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