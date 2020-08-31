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Россиян напугали морозной зимой

09:25
  • понедельник
  • 31 августа 2020

После жаркого лета стоит готовиться к сильным холодам

Климатолог Екатерина Пестрякова предупредила, что в этом году синоптики прогнозируют суровую и раннюю зиму. Ожидается, что на этот раз она может начаться уже в ноябре.

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"Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму. Судя по долгим дождям, будут и оттепели. Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется", - считает специалист.

Она подчеркнула, что в Гидрометцентре советуют готовиться не только к серьезным морозам, но и к холодной осени. При этом в сентябре синоптики будут готовы дать более точный прогноз, передает URA.RU.

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