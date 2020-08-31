Кадыров обратился к белорусам

Лидер Чечни призвал не начинать войну и не свергать власть

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения и обратился к жителям соседнего государства с призывом прекратить митинги и сохранить действующую власть.

"Я поздравляю с днем рождения президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Я отношусь к Александру Григорьевичу с огромным уважением! Под его руководством Беларусь стала одним из самых стабильно развивающихся государств в постсоветском пространстве", - высказал свое мнение Кадыров.

Он назвал политику Лукашенко успешной и мудрой, и поблагодарил белорусского президента за вклад в развитие отношений между Россией и Белоруссией. При этом чеченский лидер осудил оппозиционеров, которые выступают против действующей власти.

"Подобные действия и в целом лозунги, как правило, приводят к кровопролитию и к затяжному кризису, приводящему в упадок страну. Чеченский народ как никто другой знает, какие страдания и разруху несет война. […] Поэтому, пользуясь случаем, я прошу народ Беларуси поддержать в эти трудные дни своего президента и дать отпор силам, заинтересованным во внутреннем расколе братского нам государства", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. В первые дни народные протесты подавлялись силовиками. В ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели нескольких протестующих. При этом официальные данные отличаются от информации, озвученной оппозицией. Ситуация в Белоруссии вызвала беспокойство других стран, свою позицию по этому вопросу высказали в том числе в США и Евросоюзе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"