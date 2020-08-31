"Докторская" со слюнями: Роскачество проверило любимую колбасу россиян

В целом все образцы соответствуют требованиям технического регламента

Фрагменты слюнных желез обнаружили эксперты в одном из образцов "Докторской". Роскачество провело повторную проверку любимой россиянами колбасы. Продукцию шести торговых марок исследовали на наличие посторонних ДНК, содержание крахмала, консервантов и антибиотиков – в общей сложности по 70-ти показателям.

Проверялась продукция шести торговых марок: "Велком", "Дымов", "Клинский", "Окраина", "Вязанка" и "Мясной дом Бородина 1997".

"По результатам проверки, нарушения, выявленные в прошлых испытаниях, производителями были устранены, но несоответствия обязательным требованиям нашлись", - пишут эксперты на сайте Роскачества. В частности, отмечается, что в колбасе "Докторская" под торговой маркой "Велком" эксперты обнаружили субпродукты - а именно фрагменты слюнных желез. Подобные "добавки" ГОСТом не предусмотрены.

В целом, по заключению экспертов, вся исследованная колбаса "Докторская" соответствует требованиям Технического регламента, ее можно назвать безопасной. По результатам проверки предприятий отмечается, что производственный контроль на них не нарушался, соблюдались санитарно-гигиенические требования, все образцы колбасы производятся в стерильных условиях.

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