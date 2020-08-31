Подросшего сына Фриске заметили на прогулке с няней

Мальчик катается на скейтборде

Папарацци сфотографировали семилетнего сына певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева. Платон вышел на улицу со своей няней и сверстницей Ладой - дочерью гражданской жены Шепелева.

Платон попал в кадр на скейтборде, а Лада – на велосипеде. Рядом с ними шла няня, которая не только гуляет с Платоном, но и отвозит его на тренировки по большому теннису, пишет eg.ru.

На фото можно заметить, что сын Фриске и Шепелева ходит с длинными волосами. По мнению интернет-пользователей, он растет копией мамы. У него умный взгляд и миловидные черты лица. Правда, многих обеспокоило, что на этих снимках Платон совсем не улыбается. Как будто он чем-то расстроен.

- Похож на маму, красивый, - пишут в комментариях.

- Крутой такой, модный барин.

- Копия Жанночки. И совсем грустный.

- Платоша - точная копия Жанночки!

- На маму похож, только вот подстричь бы ребенка.

Дмитрий Шепелев не афиширует личную жизнь и почти не показывает фото сына. По его словам, он хочет, чтобы у Платона было нормальное детство - без походов по телешоу, вездесущих фотографов и разговоров о покойной маме на камеру.

Жанна Фриске умерла в 2015 году, когда Платону было больше года. Дмитрий Шепелев уже несколько лет встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, которая воспитывает дочь от предыдущих отношений. Шепелев признается, что мечтает о большой семье.

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