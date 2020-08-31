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В Москве вылечились от коронавируса еще 916 человек

09:55
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Общее число выздоровевших превысило 214 тысяч

Врачи столичных клиник вылечили от коронавируса еще 916 пациентов. Отсутствие заболевания подтверждено специальными исследованиями, подчеркнула заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 916 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 214 121", – сообщила вице-мэр.

Вылечившимся от COVID-19 предлагают стать донорами плазмы – либо социальными волонтерами, помогать тем, кто лечится от коронавируса на дому.

Российская вакцина от коронавируса, которую назвали "Спутник V", была зарегистрирована 11 августа. Разработанный в Центре имени Гамалеи препарат будет бесплатным, заявили в Минздраве. Вакцина поступит в московские клиники до 3 сентября.

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