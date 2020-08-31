Как уберечь банковскую карту ребенка от мошенников

Злоумышленники могут воспользоваться наивностью детей

Когда ребенок имеет собственную банковскую карту – это удобно не только ему, но и, в первую очередь, родителям. Можно не переживать о том, что у ребенка внезапно закончатся деньги на проезд, а заодно научить чадо финансовой самостоятельности. Однако детские банковские карты не имеют особой защиты от действий мошенников.

"С точки зрения информационной безопасности подобные карты являются полноценным банковским платежным средством и защищены такими же механизмами, что и обычные. Чтобы обезопасить банковскую карту ребенка, есть несколько общих рекомендаций. Прежде всего, стоит научить ребенка самого пользоваться картой и объяснить ему основы цифровой безопасности", - рассказал эксперт по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

Он рекомендовал ребенку объяснить, для чего нужны различные номера и обозначения на банковской карте, и почему их нельзя называть чужим людям. При этом особый акцент нужно сделать на то, что информацию не следует раскрывать даже "сотрудникам банка". Также следует попросить детей выучить ПИН-код от карты, а не записывать его в телефон. "Не лишним будет установить суточный лимит на операции по банковской карте", - добавил специалист.

При получении карты ребенок под присмотром родителей должен попробовать самостоятельно расплатиться ей в магазине и онлайн, а также попробовать воспользоваться банкоматом. После этого мошенники не смогут ввести ребенка в заблуждение, передает РИА Новости.

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