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Свидетель защиты по делу Ефремова прошел полиграф

11:37
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Заседание по делу продолжается

В понедельник в Пресненском суде Москвы началось очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Представлять его снова будет Эльман Пашаев, от услуг которого актёр ранее отказался. Теперь адвокат продолжает свою линию защиты.
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После недельной паузы слушания по делу актера Михаила Ефремова продолжаются. Напомним, обвиняемому давалось 5 дней на поиски нового адвоката, после того как он на последнем заседании внезапно отказался от услуг своего защитника Эльмана Пашаева.

Гадать, кто будет представлять интересы Ефремова в суде, журналистам долго не пришлось. Это стало известно буквально через несколько дней после заседания, передает "ТВ Центр".

Представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский ещё на прошлом заседании предрекал возвращение Пашаева в игру, по его мнению, это заранее спланированная акция - ни что иное как затягивание процесса.

Тем не менее, защита Ефремова с новыми силами взялась за дело. За неделю им удалось тщательно подготовиться. Обещают много интересного и очередного тайного свидетеля, который сейчас находится в Анапе, с ним собираются говорить по видеосвязи. В свою очередь, первый свидетель, который якобы за рулём машины артиста видел другого человека, прошёл детектор лжи, но его результаты адвокат пока не раскрывает.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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