Свидетель защиты по делу Ефремова прошел полиграф

Заседание по делу продолжается

В понедельник в Пресненском суде Москвы началось очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Представлять его снова будет Эльман Пашаев, от услуг которого актёр ранее отказался. Теперь адвокат продолжает свою линию защиты.

После недельной паузы слушания по делу актера Михаила Ефремова продолжаются. Напомним, обвиняемому давалось 5 дней на поиски нового адвоката, после того как он на последнем заседании внезапно отказался от услуг своего защитника Эльмана Пашаева.

Гадать, кто будет представлять интересы Ефремова в суде, журналистам долго не пришлось. Это стало известно буквально через несколько дней после заседания, передает "ТВ Центр".

Представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский ещё на прошлом заседании предрекал возвращение Пашаева в игру, по его мнению, это заранее спланированная акция - ни что иное как затягивание процесса.

Тем не менее, защита Ефремова с новыми силами взялась за дело. За неделю им удалось тщательно подготовиться. Обещают много интересного и очередного тайного свидетеля, который сейчас находится в Анапе, с ним собираются говорить по видеосвязи. В свою очередь, первый свидетель, который якобы за рулём машины артиста видел другого человека, прошёл детектор лжи, но его результаты адвокат пока не раскрывает.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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