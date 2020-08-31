Сборщиков денег для террористов поймали в России

Спецоперация прошла в пяти регионах страны
В России задержали группу так называемых финансистов запрещенной организации "Исламское государство". Спецоперации прошли в Москве и Подмосковье, Дагестане, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.
Задержаны шесть человек. Они собирали деньги и переправляли террористам. При обыске у задержанных оперативники нашли мобильные устройства и платежные инструменты, которые доказывают их вину.
Как сообщили ТВЦ.RU в ФСБ, против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"