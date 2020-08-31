Сборщиков денег для террористов поймали в России

Спецоперация прошла в пяти регионах страны

В России задержали группу так называемых финансистов запрещенной организации "Исламское государство". Спецоперации прошли в Москве и Подмосковье, Дагестане, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

Задержаны шесть человек. Они собирали деньги и переправляли террористам. При обыске у задержанных оперативники нашли мобильные устройства и платежные инструменты, которые доказывают их вину.

Как сообщили ТВЦ.RU в ФСБ, против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".

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