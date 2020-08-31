Трамп назвал единственный способ остановить беспорядки в США

Это можно сделать только силой, убежден американский лидер

Навести порядок в американских городах при помощи силы призвал местные власти Дональд Трамп. По словам президента, массовые волнения происходят лишь в тех населённых пунктах, которыми управляют демократы. В свою очередь, политические противники Трампа обвиняют в эскалации межрасовой ненависти его самого.

Очередные горячие выходные в США. Стычки у Белого дома. В Кеноше из-за протестов пришлось вводить комендантский час. Там не утихают демонстрации и марши в поддержку чернокожего Джейкоба Блейка, которому выстрелил в спину белый полицейский. Семья Блейка активно участвует в уличном движении.

Уровень насилия в городах Америки зашкаливает. Столкновения происходят не только с полицейскими, но и между разными группами протестующих. В эти выходные в ходе именно такого конфликта погиб человек.

В полиции не раскрывают подробности дела, но сообщили, что есть подозреваемые. Дональд Трамп уже возложил ответственность за происходящее на руководство штата и назвал способ остановить беспорядки в США.

"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила!" – сказал он.

По мнению Трампа, беспорядки происходят в тех городах, где мэрами являются представители Демократической партии. Мэра Портленда он назвал сумасшедшим леворадикалом. Тед Уиллер молчать не стал:

"Президент Трамп, в течение четырех лет нам приходилось жить с вами и вашими расистскими нападками на чернокожих. Мы читали ваши твиты, в которых гражданам угрожали смертью, и мы слышали ваши нападки на иммигрантов. Мы слышали, как вы называете мексиканцев насильниками. Вы серьезно задаетесь вопросом господин Президент, почему впервые за десятилетия Америка увидела такой уровень насилия? Это вы создали ненависть и раскол".

Демократы в преддверии президентских выборов, очевидно, пытаются оседлать волну Блэк Лайфс Мэттер и используют любую, даже самую абсурдную возможность уколоть президента республиканца. В очередной раз вспомнили про вездесущую руку Кремля и попытались найти в происходящих событиях российский след. Ведущая CNN очень серьёзно спрашивает главу комитета по разведке конгресса о том, стоит ли Москва за организацией беспорядков в Портленде.

— Есть ли у вас какие-то основания полагать, что Россия пытается подпитывать гражданские выступления и беспорядки в этих городах – через СМИ или какими-то другими методами?

— Что касается русских... Мы полагаем, что русские ещё четыре года назад начали работать с движением "Black lives matter", прежде всего, через сеть интернет, чтобы попытаться разделить людей, используя межрасовые проблемы. Они делают это с помощью соцсетей и СМИ – взращивают эти движения. И думаю, нас должно это беспокоить – они провоцируют насилие в наших городах.

Вот только если за движением BLM стоит Россия, то демократы, поддерживающие его, должны как минимум быть "агентами Кремля". Но на такие несостыковки никто из политиков внимания не обращает. А вот понравится ли такая неразбериха и неопределенность избирателям? Так или иначе, у американцев осталось не так много времени, чтобы определиться с выбором. Президента они будут выбирать 3 ноября.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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