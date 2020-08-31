Протесты по сценарию: оппозиция в Белоруссии готовится к обострению конфликта

Эксперты порассуждали о ситцации в Белоруссии

Белорусская оппозиция вновь провела несанкционированную акцию в Минске. То и дело в толпе появлялись провокаторы, пытавшиеся разжечь конфликт с правоохранителями. Сделать этого им, впрочем, не удалось, да и запал митингующих лишь угасает. Что, конечно, настораживает ближайших соседей республики. Но согласованности в их рядах уже нет.

Миролюбивый настрой несанкционированного митинга в Минске лидеры оппозиции подчеркивали, складывая ладони сердечком, улыбаясь милиционерам и обращаясь к своим сторонникам.

Классика жанра уличных протестов - бранить милиционеров, держа ребенка на руках. Главное, любой ценой подставить детей под удар. Вывести силовиков из себя не получилось. Тогда оппозиционеры сами бросились на милиционеров с палками. И едва не разгромили служебный микроавтобус, передает "ТВ Центр".

140 человек задержаны за нарушение закона о митингах. Волна протестов, несмотря на все усилия оппозиции, спадает. Если раньше акции были ежедневными, то теперь собрать массовку удается только по выходным. И, чтобы сохранить авторитет, лидеры протестного движения, говорят политологи, могут пойти на обострение конфликта.

"До тех пор, пока идет нагуливание жирка оппозицией, ей надо постоянно демонстрировать и для западной картинки, и своему собственному народу, что оппозиция есть, что оппозиция борется, готовится к следующему выступлению, повод они найдут, не надут через год, найдут через полтора", - рассуждает политолог Ростислав Ищенко.

Вместо Лукашенко к митингующим вышел его помощник. И ещё раз напомнил: президент готов встречаться только с инициативными группами, а переговоров с оппозицией не будет. Ведь политическую погоду на улицах белорусских городов сегодня заказывают ближайшие соседи.

У Польши, приютившей белорусских диссидентов и откровенных провокаторов, распространяющих фейки с соцсетях, далеко идущие планы. Одна из главных целей, по словам политологов, в перспективе сформировать из нынешних оппозиционеров свое лобби во власти. И Польшу совсем не смущает, что западная Европа не хочет эскалации конфликта. Варшава ведет свою игру, озадачивая даже США.

"Это в перспективе создаст головную боль и европейским тяжеловесам - Франции и Германии, потому, что им совершенно не нужно иметь такую оппозицию, и это создаст некую головоломку США, потому что для них более привычна и предсказуема украинская схема", - говорит политический обозреватель Максим Юсин.

Украинского сценария опасается и предостерегает от его повторения Евросоюз, о чем заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Еще больше боятся 160 тысяч украинцев, которые сбежали в Белоруссию, спасаясь от киевского майдана. Казалось, только начали жить заново, как снова запахло революцией. И сегодня эти люди предупреждают белорусов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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