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Мишустин упростил покупку билетов на поезда для льготников

11:53
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Покупка билетов станет удобнее и быстрее

Развитие Дальнего Востока - одна из приоритетных задач правительства. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает "ТВ Центр".

По итогам рабочей поездки в регион глава кабмина сформировал ряд поручений. Особое внимание уделено здравоохранению. Так, правительство будет финансировать и контролировать строительство и реконструкцию больниц.

Кроме того, важно сократить зависимость федерального округа от импорта овощей. Государство будет поддерживать проекты по возведению теплиц. Кроме того, ближайшие 8 лет в регионе сохранятся стимулирующие тарифы на электроэнергию. Помимо этого, правительство упростило порядок покупки железнодорожных билетов для льготников.

"Начиная с декабря этого года они смогут дистанционно покупать билеты на поезда дальнего следования с учётом положенной им скидки. Речь идёт в том числе об инвалидах, участниках Великой Отечественной войны, героях труда. Им больше не придётся ехать в кассу, чтобы показать паспорт и документ, который подтверждает льготу. Операторы сами будут получать все необходимые для этого данные в электронном виде, через федеральные информационные системы. Покупка билетов станет гораздо удобнее и быстрее", - заявил Мишустин.

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