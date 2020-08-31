Россиянин выиграл полмиллиарда в лотерею

Мужчина в одночасье стал мультимиллионером

Житель Перми внезапно обогатился благодаря лотерее, в которой выиграл более 545 миллионов рублей. О новоявленном миллионере рассказали в пресс-службе "Столото".

"30 августа житель Перми стал мультимиллионером. Он выиграл суперприз — 545 947 491 рубль", - сказано в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что сумма выигрыша побила все рекорды за время проведения лотереи.

Отмечается, что мужчина купил счастливый билет за 200 рублей через мобильное приложение. Победитель лотереи за выигрышем пока не обратился.

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