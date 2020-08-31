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В Кремле объяснили, почему Трамп не мог пропустить звонок от Путина

10:27
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Это технически невозможно

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что несколько лет назад американский лидер Дональд Трамп пропустил звонок от Владимира Путина. 
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Песков заявил РИА Новости, что "технически невозможно пропустить звонок, который заранее согласовывается". 

Ранее Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал об инциденте, который якобы произошел в Белом доме в 2017 году. По словам Тимоти, американский президент накричал на своего тогдашнего советника по нацбезопасности Майкла Флинна за то, что тот не сообщил ему о звонке Путина. 

"Это было на официальном обеде с дворецкими и красивой посудой, и он хорошенько накричал на него через весь стол", - рассказал Ник Тимоти Independent. Под конец своей гневной тирады Трамп будто бы заявил: "Если Путин хочет переговорить, просто соедините его со мной".

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