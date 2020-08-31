Глава Минэнерго вылечился от коронавируса

Новак вышел на работу

Александр Новак вышел на работу. Глава Минэнерго выздоровел от COVID-19. Три теста подтвердили, что министр вылечился от коронавирусной инфекции.

"Да, сегодня у нас хорошие новости. Министр вышел на работу", - приводит ТАСС слова представителя министерства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что глава Минэнерго заразился коронавирусной инфекцией. COVID-19 проходил у Александра Новака бессимптомно, он чувствовал себя хорошо. И даже принял участие по видеосвязи в заседании комитета ОПЕК+.

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