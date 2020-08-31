В России за сутки выявили 4993 заболевших коронавирусом

Вылечились 2405 человек

В России за минувшие сутки выявили 4993 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 995319.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 685. В Подмосковье заболели еще 146 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 83 человека с коронавирусом. Из них 12 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 17176 человек.

Вылечились от коронавируса 2405 человек, в том числе в Москве - 916. Общее число выздоровевших достигло 809387.

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