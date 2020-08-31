Нетрезвый Депардье признался французским полицейским, что любит Россию

Актера остановили за нарушение ПДД

В Париже полицейские остановили актера Жерара Депардье, который в нетрезвом виде ездил по городу на скутере. На артиста составили протокол, передает французское издание Point.

В полиции сообщили, что актер ехал по одному из центральных округов Парижа и нарушил правила – выехал за ограничительную линию и проехал на красный сигнал светофора. Стражи порядка попросили Депардье пройти тест на алкоголь, превышение оказалось выше лимита на 0,25 миллиграммов на литр выдыхаемого воздуха. Актер признался полицейским, что перед выездом выпил пару бутылок пива.

Стражи порядка в отчете сообщили, что с ними связался комиссар роты обеспечения безопасности и вмешательства и попросил "не составлять протокол на господина Депардье". Однако после повторного теста на алкоголь, который показал 0,40 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха, протокол пришлось составить.

Из полицейского участка Депардье забрали друзья, скутер актера задержан. Во время освобождения нетрезвый актер заявил, что больше не хочет быть французом и предпочитает Россию и Владимира Путина.

Жерар Депардье получил российское гражданство в январе 2013 года. В 2015 году в СМИ появились сообщения, что актер продал недвижимость в России и отказался от паспорта РФ, однако директор артиста опроверг эту информацию. В конце 2018 года Депардье получил прописку в Новосибирске.

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