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Минск оценил ущерб от забастовки металлургов

11:14
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Сейчас предприятия работают в штатном режиме

Остановка печей Белорусского металлургического завода в Гомельской области обошлась бюджету в полтора миллиона белорусских рублей (около 500 тысяч долларов). Причиненный ущерб подсчитал заместитель премьер-министра Белоруссии Юрий Назаров.
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"Когда - я так назову - внешние силы прорвались на наш завод БМЗ и остановили на два часа технологическую операцию по загрузке печей, это нанесло ущерб, по нашей оценке, порядка полутора миллионов рублей. То есть это большие деньги", - сказал вице-премьер в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Протестные акции и забастовки начались в белорусских городах после объявления итогов президентских выборов. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Оппозиция  результатов не признала.

Назаров сообщил, что сейчас предприятия работают в штатном режиме. Призывы  устраивать забастовки на ключевых машиностроительных и добывающих предприятиях Белоруссии исходили не от их рабочих коллективов, уверен министр.

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