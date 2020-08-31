Экономист объяснил выгоду низкого курса рубля

Эксперт уверен, что курс российской валюты еще будет опускаться

Аналитики Bloomberg пророчат российскому рублю возвращение к отметке в 70 рублей за доллар. Эксперты считают, что российская валюта упала слишком низко.

Зарубежные эксперты отмечают, что за лето рубль продемонстрировал худшую динамику по сравнению с валютами развивающихся стран. При этом стоимость нефти после падения в начале года снова увеличилась на 30%. Однако российская валюта не отреагировала на это ростом, что было бы ожидаемо.

Специалисты считают маловероятным и политическое давление на рубль. Эксперты подчеркивают, что Соединенные Штаты, известные своими санкциями против России, в настоящее время заняты внутренней политикой, передает КП.

Российский эксперт Игорь Николаев прокомментировал точку зрения иностранных аналитиков. "Я скорее согласен с российскими коллегами, чем с зарубежными. Рубль, с небольшими отскоками, но будет падать где-то до 80 рублей за доллар. Да, цены на нефть сейчас вернулись на неплохие для нынешнего положения дел позиции, а рубль падает. Но у нас никогда не было и такой низкой ключевой ставки — 4,25%. А снижение ключевой ставки делает менее выгодными рублевые гособлигации — зарубежные инвесторы из них уходят. Кроме того, низкий рубль нужен, чтобы сбалансировать российский бюджет", - считает экономист.

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