В России побит рекорд по использованию кредитных карт

После пандемии граждане начали активнее делать покупки

В России установлен исторический рекорд по числу граждан, которые использовали кредитные карты сразу после их получения.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на Бюро кредитных историй, в июле уровень утилизации (использование карты сразу же после получения) кредиток вырос на 14% - до 68%. По словам экспертов, это рекордная величина.

Примечательно, что россияне используют кредитные карты с разным лимитом - от 10 до 100 тысяч рублей и более.

Гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин предположил, что граждане стали чаще получать и использовать кредитные карты с целью организации отпуска.

По мнению главного экономиста ПФ "Капитал" Евгения Надоршина, выросшая популярность кредиток объясняется тем, что во время пандемии россияне откладывали покупки на потом, а сейчас решились на траты.

"В первую очередь это связано с возвращением потребительской активности к показателям до начала пандемии, мы видим, что летом этого года объем трат значительно вырос по сравнению с весенними месяцами практически во всех сегментах и уже достигает прошлогодних значений", - сказал начальник управления кредитных карт ВТБ Григорий Мирзоян.

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