ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦИК начал тестирование системы дистанционного голосования

11:54
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Систему обкатывают в двух регионах

Центризбирком сегодня начал тестировать систему электронного дистанционного голосования. Обкатка системы идет в Курской и Ярославской областях - граждане голосуют за лучшие достопримечательности, а эксперты выбирают места отдыха в России.

Эксперимент продлится несколько часов, сообщает ТВЦ.RU. Регионы выбрали не случайно - в сентябре жители этих же субъектов будут дистанционно голосовать на дополнительных выборах депутатов по одномандатным округам.

Высказать свое мнение можно будет в течение трех дней.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Мама с ребенком за компьютером
Мама с ребенком за компьютером
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.