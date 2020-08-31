ЦИК начал тестирование системы дистанционного голосования

Систему обкатывают в двух регионах

Центризбирком сегодня начал тестировать систему электронного дистанционного голосования. Обкатка системы идет в Курской и Ярославской областях - граждане голосуют за лучшие достопримечательности, а эксперты выбирают места отдыха в России.

Эксперимент продлится несколько часов, сообщает ТВЦ.RU. Регионы выбрали не случайно - в сентябре жители этих же субъектов будут дистанционно голосовать на дополнительных выборах депутатов по одномандатным округам.

Высказать свое мнение можно будет в течение трех дней.

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