ЦИК начал тестирование системы дистанционного голосования

Систему обкатывают в двух регионах
Центризбирком сегодня начал тестировать систему электронного дистанционного голосования. Обкатка системы идет в Курской и Ярославской областях - граждане голосуют за лучшие достопримечательности, а эксперты выбирают места отдыха в России.
Эксперимент продлится несколько часов, сообщает ТВЦ.RU. Регионы выбрали не случайно - в сентябре жители этих же субъектов будут дистанционно голосовать на дополнительных выборах депутатов по одномандатным округам.
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