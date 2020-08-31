Мишустин поручил внедрить передовые технологии на Дальнем Востоке

Ответственным назначен Дмитрий Чернышенко

Премьер-министр России Михаил Мишустин раздал поручения по итогам своей поездки на Дальний Восток. Правительство поддержит ряд важных проектов в здравоохранении. В частности, по словам премьера, решено финансировать первый этап строительства камчатской краевой больницы, завершить реконструкцию магаданского областного онкодиспансера, а также оснастить новым оборудованием чукотскую окружную больницу.

Курировать эту работу будут вице-премьеры Татьяна Голикова и Марат Хуснуллин. А заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко проконтролирует проект по внедрению в дальневосточном регионе передовых технологий.

"Важно поддержать и внедрение там передовых информационных технологий. Для этого на территории Чукотского автономного округа будет создана телекоммуникационная инфраструктура с выходом в единую сеть электросвязи Российской Федерации", - заявил Мишустин на заседании кабмина.

Премьер добавил, что это даст возможность местным врачам получать онлайн консультации профильных специалистов из других медицинских центров России.

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