"Классная парочка": Галкин и Пугачева сделали совместное селфи

Их поклонники давно не видели таких снимков

Телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачева давно не публиковали совместных фото. Возможно, из-за этого в Сети появились слухи о их разводе. 31 августа шоумен выложил в Instagram снимок, который свидетельствует о том, что знаменитости по-прежнему вместе и что они счастливы.

Галкин и Пугачева сфотографировались на заднем сиденье авто. Они широко улыбаются, глядя в камеру. Оба - кудрявые и счастливые.

71-летняя Примадонна кокетливо поправляет волосы. На этом снимке она выглядит гораздо моложе своих лет.

"Поехали!" - написал Максим Галкин, добавив хештег "парочка". Куда супруги отправились, он не уточнил.

- Мы соскучились! - прокомментировал фото певец и композитор Игорь Николаев.

- Алла Борисовна просто огонь, бесподобна!

- Классная парочка.

- Аллочка как девочка, когда рядом вы, Максим.

- Алла Борисовна просто бомбически выглядит.

Недавно продюсер Андрей Разин заявил, что до пандемии Максим Галкин мог тратить на жену и детей по 10 миллионов каждый месяц.

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