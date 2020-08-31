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Путин поблагодарил Абэ за совместную работу

12:05
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Уходящий в отставку премьер Японии позвонил российскому президенту

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонные переговоры. Лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Курильских островов.

Абэ намерен позвонить Путину
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Разговор состоялся по инициативе японской стороны. Российский лидер поблагодарил главу японского правительства за совместную работу и личный вклад в развитие сотрудничества между двумя странами, сообщили в Кремле.

Абэ также высоко оценил взаимодействие с российским президентом. Обе стороны согласились, что необходимо дальнейшее продолжение диалога по разрешению вопроса вокруг Курил, передает японское издание Киодо.

На прошлой неделе премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил о решении в скором времени оставить занимаемую должность из-за проблем со здоровьем. Он отметил, что не хотел бы, чтобы болезнь влияла на принимаемые им решения. У Абэ диагностирован язвенный колит.

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