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Лукашенко отказался возвращать Белоруссию к конституции 1994-го

12:04
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Обществу надо двигаться вперед

Власть Белоруссии стремится двигать общество вперед. Александр Лукашенко намерен настаивать именно на таких переменах. А возвращаться к конституции 1994 года не имеет смысла, уверен президент республики.
Лукашенко опять заметили с автоматом и в бронежилете у Дворца независимости

"Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года - мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад - это, наверное, не есть движение. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед", - заявил Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда республики Валентином Сукало.

Президент напомнил, что сейчас специалисты работают над изменениями в главный закон страны. Затем проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение. Лукашенко подчеркнул, что у каждого совершеннолетнего гражданина Белоруссии есть право высказаться при голосовании, передает агентство БелТА.

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