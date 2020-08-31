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Ефремов сравнил себя со смертником и попросил о последнем желании

12:26
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Ефремов считает, что его "приговорили" уже давно

Михаил Ефремов в суде сравнил себя с приговоренным к смертной казни из-за отказа суда в проведении ряда экспертиз. По мнению актера, к казни его приговорили уже на следующее утро после ДТП.
Свидетель защиты по делу Ефремова прошел полиграф

"В старину суд выполнял последнее желание приговоренного к казни. Я вас прошу, это последнее мое желание: сделайте экспертизу", - заявил Ефремов. Его слова передает РЕН ТВ.

Актер заверил суд, что никогда не садился пьяным за руль.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом.

Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП. Следующее слушание по делу Ефремова перенесли на 31 августа из-за отказа актера от услуг своего адвоката. Однако в последствии Ефремов заявил о желании вновь сотрудничать с Эльманом Пашаевым.

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