Сестру Фриске поразило сходство певицы с ее сыном

Она показала архивные фото звезды

Наталья Фриске прокомментировала публикацию фотографий ее семилетнего племянника Платона - сына певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева. По ее мнению, мальчик вырос копией покойной звезды.

"Малыш мой, как похож на мамочку", - написала Наталья Фриске в Instagram. Она опубликовала детские фото сестры, благодаря которым сходство певицы и Платона становится очевидным. У них одинаковые глаза, губы, подбородок.

Напомним, что папарацци сфотографировали Платона, когда он вышел на прогулку с няней и Ладой - дочерью гражданской жены Шепелева. За последнее время Платон вытянулся и отрастил длинные волосы.

Интернет-пользователям, как и Наталье Фриске, показалось, что мальчик стал сильно похож на маму. При этом они обратили внимание, что во время прогулки сын Шепелева и Фриске совсем не улыбался, как будто был чем-то расстроен.

Жанна Фриске умерла в 2015 году, когда Платону было больше года. Шоумен крайне редко показывает снимки сына. Дмитрий Шепелев не дает Наталье Фриске и ее родителям, которые судятся с ним из-за денег, общаться с мальчиком.

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