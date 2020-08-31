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Все работники системы образования в Москве прошли тестирование на COVID-19

12:27
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Проверено более 180 тысяч человек

Работники системы образования столицы сдали тесты на коронавирус. Проверено более 180 тысяч человек, положительный результат – у 3% сотрудников учебных заведений, сообщила журналистам заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
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"У 5,5 тысячи сотрудников, то есть у трех процентов, тест дал положительный результат. Они все будут находиться под наблюдением врача и не будут допущены к работе в школах", - сказала Ракова.

По словам вице-мэра, тестирование проходили не только педагоги, но и работники столовых, охранных предприятий, клининговых компаний. Антитела к корнавирусу были выявлены у 24 тысяч сотрудников.

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